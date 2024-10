Borsa | Milano chiude in rialzo Ftse Mib +066%

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,66% (Di lunedì 7 ottobre 2024) Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,66% a 33.814 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,66% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in crescita dello 0,66% a 33.814 punti.

Borsa : Milano sale (+0 - 6%) con Europa dopo avvio di Wall street - Nexi cresce dell'1,9%, con Unicredit, Recordati e Moncler in aumento dell'1,7%. . Sul fronte dell'energia il gas resta debole in calo di due punti percentuali attorno ai 40 euro al Megawattora, mentre il petrolio sale dell'1,5% sopra i 75 dollari al barile. Piatto l'euro a quota 1,097 contro il ... (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa positiva attende Wall Street - Milano +0 - 2% - In rialzo Madrid (+0,55%), Londra (+0,37%) e Milano (+0,22%), mentre scende Francoforte (-0,27%). Salgono i rendimenti dei titoli di Stato, dopo i dati americani sul mercato del lavoro che riducono le possibilità di una accelerazione del taglio dei tassi da parte della Fed. In calo anche Diasorin e ... (Quotidiano.net)

Borsa : Milano gira in calo con l'energia - corre Amplifon - Riduce il rialzo Italgas (+0,2%), dopo l'acquisizione di 2i Rete Gas e il nuovo piano strategico al 2030. Nel listino principale sono in calo Erg (-1,7%) e Tenatis (-1,1%). Male anche Tim (-0,9%) e Inwit (-0,7%). Seduta positiva per Recordati (+1,2%), dopo l'acquisizione di un farmaco per una ... (Quotidiano.net)