Mo | almeno 23 morti e 93 feriti nei raid israeliani in Libano

Beirut, 6 ott. (Adnkronos) - almeno 23 persone sono rimaste uccise e 93 ferite nei bombardamenti israeliani in Libano. Lo ha riferito su X il ministero della Salute di Beirut, aggiungendo che i raid hanno colpito le cittĂ e i villaggi del Libano meridionale, Nabatieh, il governatorato orientale della Beqaa, Baalbek-Hermel, il Monte Libano e il nord.

Continua a leggere . Ancora razzi sul Libano. Ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente di oggi, domenica 6 ottobre: nelle scorse ore almeno 24 persone sono state uccise e 93 ferite nel corso di due attacchi israeliani a una moschea e una scuola di Gaza. L'idf ha invitato i residenti della ...

"almeno 100 bambini sono stati uccisi in Libano in 11 giorni e oltre 690 bambini sono stati feriti nelle ultime sei settimane, stando alle notizie": è quanto ha rimarcato su X l'Unicef.

Libano, nella notte nuovi raid su Beirut: "Colpito un centro di soccorso, almeno 5 morti". Il ministro degli Esteri: "Nasrallah aveva accettato la tregua prima di essere ucciso"