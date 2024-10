Allerta gialla e tregua dal maltempo | le previsioni meteo del week-end

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Rientrano l’rossa diramata per la costa, le colline e la pianura romagnole e per la piana bolognese e l’arancione per i quadranti attigui di Marche, Toscana, Umbria e Veneto. Lesono più clementi tanto in Emilia-Romagna come nelle regioni confinanti, dove però la conta dei danni perregistrati durante il corso dell’anno ha continuato a salire nella giornata di ieri, con interi paesi sott’acqua. Nel-end del 5 e del 6 ottobre ci sarà una lievedella perturbazione atlantica che ha colpito il Centro Nord del Paese e la Puglia. Le piogge continueranno molte aree del Paese, anche se al momento la Protezione Civile ha confermato solo l’per tre regioni.