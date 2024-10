La procura di Milano chiude l’inchiesta su Chiara Ferragni | Verso la richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) LadisuLadiha chiusosuper le operazioni di beneficenza, che sarebbe stata mascherata come tale, per il pandoro Balocco “Pink Christmas” del Natale 2022 e le “Uova di Pasqua – sosteniamo i Bambini delle Fate” di Pasqua 2021 e 2022. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in queste ore all’influencer, al suo ex collaboratore Fabio Damato, oltre che ad Alessandra Balocco dell’azienda dolciaria cuneese, e a Francesco Cannillo di Dolci Preziosi. Le ipotesi di reato sono dicontinuata e: l’imprenditrice digitale, ora, rischia il processo.