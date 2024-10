Famiglie in tilt | | Organizzarsi è molto difficile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Scuole chiuse esull’orlo di una crisi di nervi. La scelta del sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha diviso i fanesi tra favorevoli e contrari fin dal primo momento. E non solo con il senno di poi. Ma un filo rosso li ha comunque uniti tutti: il problema diin poco tempo per trovare una persona di fiducia a cui lasciare i figli piccoli. Perché la scuola insegna, sì, ma è anche una comoda baby sitter. "Per fortuna posso contare sui miei genitori, altrimenti mi sarei trovata in estrema difficoltà per questa decisione improvvisa" dice mamma Morena Nardini, esprimendo il pensiero di gran parte dei genitori fanesi, che solo alle 19 di mercoledì sera hanno preso coscienza della decisione del sindaco di chiudere le scuole, sebbene Serfilippi avesse iniziato a ventilare quell’ipotesi già parecchie ore prima.