Oro guerre e banche centrali | le prospettive per il 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il prezzo dell’Oro resta ad un soffio dai 2.700 dollari l’oncia, un nuovo record storico per il metallo, che continua ad aggiornare i massimi di tutti i tempi, in una fase di grande incertezza economica e politica a livello globale. Per due sessioni consecutive l’oro ha raggiunto un massimo di 2.690 dollari e oltre, confermando il trend fortemente rialzista dell’ultimo periodo, che ha portato il metallo prezioso a guadagnare oltre il 5% nell’ultimo mese e più del 23% da inizio anno. Le tensioni geopolitiche L’attacco missilistico dell’Iran in Israele i lo stato di guerra dichiarato da Teheran ha sicuramente dato un input rialzista all’oro, che per la sua natura di bene rifugio acquista valore in periodi di incertezza geopolitica.