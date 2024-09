Monza si masturba sul bus davanti a una studentessa minorenne | caos in centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Il passeggero un po' stazzonato e con gli abiti sporchi e lisi sale sul bus. Si avvicina a una ragazzina, unaal ritorno da scuola, e comincia arsia lei. Brutta esperienza poche ore fa per una ragazzina in viaggio su un autobus della linea urbana di. Erano le 13 circa quando in via Mentana un autobus si è fermato e il suo autista ha chiamato i carabinieri. La corsa si è fermata per mezz'ora e si è immediatamente formata una lunga coda, mentre la maggior parte degli altri passeggeri scendeva e proseguiva a piedi o su altri autobus in arrivo. I carabinieri della Compagnia di, immediatamente intervenuti, hanno identificato l'uomo, che ha tentato di giustificarsi dicendo che si stava soltanto sistemando i vestiti.