Curve nel caos arrestati i capi ultras di Inter e Milan | tutti i dettagli!

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ledinel, tra affari sporchi e mafia.del tifo organizzato delle due squadreesi.– Lecontinuano a far parlare di sé, ma solo con un’accezione negativa. Dopo i fatti degli ultimi giorni, con gli scontri tra i tifosi del Genoa e quelli della Sampdoria che hanno portato a far disputare Genoa-Juventus a porte chiuse, ora tocca al tifo organizzato di. Maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza dio, scrive Sky TG 24, che ha portato a decine di misure cautelari e perquisizioni. Tra le persone arrestate due notidi: ossia il nerazzurro Marco Ferdico e il rossonero Luca Lucci, già peraltro condannato per droga. Quanto a Ferdico, era molto legato ad Antonio Bellocco, lo ‘ndranghetista ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui legato alla curva nerazzurra.