Farmaci sclerosi multipla | nuovi dati su efficacia a lungo termine per modulatore S1P

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Nei pazienti trattati con ozanimod,orale del recettore della sfingosina 1-fosfato (S1P), per le forme recidivanti di, idello studio di Fase 3 Daybreak dimostrano che la diminuzione dei tassi di perdita di volume cerebrale si è mantenuta nell’estensione in aperto (Ole). I pazienti che hanno ricevuto in L'articolosuperS1P proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.