Morte di Andrea Purgatori | emergono nuovi retroscena

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il giornalista è venuto a mancare a luglio 2023 Si continua a cercare di far luce sulladel giornalista, venuto a mancare a luglio 2023, per un’endocardite e una polmonite bilaterale. Attualmente il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani sono iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Stando all’autopsia il suo corpo era pieno di metastasi: i medici potrebbero aver sbagliato la diagnosi e prescritto una cura per lui letale. Il Messaggero, oggi, fa chiarezza e spiga: «La letteratura scientifica considera il tasso di sopravvivenza a 1 anno in misura dell’80 per cento qualora l’endocardite venga tempestivamente adeguatamente trattata».