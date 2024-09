Via libera della Camera al voto in condotta | i presidi applaudono e la sinistra grida alla repressione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Laha approvato in via definitiva il ddl Valditara sulincon 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astenuti. Il provvedimento prevede diverse novità per la scuola: dbocciatura con il 5 inal ritornovalutazione numerica sul comportamento alle medie fino alle multe per aggressioni al personale scolastico. Le opposizioni, da Iv a Avs, hanno votato contro, fatta eccezione per Azione che si è astenuta. La maggioranza compatta a ha votato sì. In Aula era presente il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Sìalin, Valditara: era ora “Finalmente oggi il Parlamento approva la legge sulla. E già in questo anno scolastico si vedranno la prime applicazioni”, dice il ministro intervistato da Il Giornale. “Ilinaveva perso appeal, ma noi lo rilanciamo.