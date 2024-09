Sanità Cerreto FdI | si continua a scappare dalla regione Campania per curarsi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma. “Per potersi curare molti cittadinino ad essere costretti a recarsi fuorinostrae a sottoporsi al faticoso e costoso fenomeno della migrazione sanitaria. Nei giorni scorsi la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato i dati sulla mobilità sanitaria, che ancora una volta vedono laai primi posti per questo triste esodo: i dati 2023 indicano un passivo di -285milioni di € che ladovrà sborsare in favore di quelle regioni (soprattutto del Nord, oltre al Bambino Gesù) che hanno accolto durante l’anno i pazienti che non riescono a(o non si fidano) presso le strutture sanitarie dellae si recano in altre Regioni per cure e terapie. Un passivo che pone la nostraal secondo posto, subito dopo la Calabria.