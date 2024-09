Omicidio Cerciello non ci sono prove della complicità di Natale Hjorth

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - "Ritiene questa Corte non sufficientemente provato il consapevole concorso dinella condotta omicidiaria del coimputato". A scriverlo i giudiciCorte di Assise d'Appello di Roma nelle motivazionisentenza, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, con cui lo scorso 3 luglio hanno ridotto le pene condannando a 15 anni e due mesi Elder Finnegan Lee e a 11 anni e quattro mesi Gabrieli due californiani accusati dell'del vicebrigadiere dei carabinieri, MarioRega, ucciso a coltellate nel quartiere romano di Prati nel luglio del 2019. "Osserva questa Corte territoriale come, nel caso di specie, alla luce delle risultanze di causa non appaia possibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, riconoscersi in capo alil concorso nel reato divolontario neppure a titolo di 'dolo eventuale'", si legge ancora nelle carte.