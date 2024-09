Longhi | Inter con supponenza! E i giocatori pensavano a questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha commentato la prestazione dell’contro il Milan nel derby di ieri. Sconfitta amara e giusta. Brutto atteggiamento.– In collegamento su Radio Sportiva, Brunocritica l’atteggiamento dei nerazzurri al derby: «Fonseca ha fatto di tutto affinché vincessederby e il Milan ha vinto meritamente, facendo bene soprattutto nel finale quando anche i cambi dell’non sono stati utilissimi. Palacios è stato acquistato, ma è futuribile, non è per il presente, l’ha già le coppie formate. Stessa cosa per Martinez. Sulla partita di ieri altri discorsi., moltihanno giocato col freno a mano tirato e probabilmente hanno sottovalutato l’avversario anche in relazioni ai precedenti derby».