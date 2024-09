Latina Ti stacco la testa Preparati la bara | così un 45enne minacciava una donna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – È gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni l’uomo tratto in arresto dalla Polizia di Stato in esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta dalla Procura della Repubblica. In particolare l’arrestato, classe 1979, italiano, è gravemente indiziato di plurime e reiterate condotte vessatorie in danno di unacon cui aveva intessuto una relazione sentimentale; l’uomo le indirizzava numerose e ripetute minacce come “ora ti do un cazzotto e tila”, “dal momento che mi denunciano e mi arrestano, ho già chiamato della gente per farti sistemare,la”. L’arrestato, poi, è indiziato di avere creato un falso profilo social utilizzandolo per denigrare ed offendere la parte offesa.