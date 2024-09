Idf | Attacchi nella valle della Bekaa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 17.40 "Ci stiamo preparando a colpire obiettivi terroristici.Hezbollah immagazzina lì armi strategiche in edifici civili.Usa la popolazione come scudo umano. La mette consapevolmente in pericolo". Con queste parole il portavoce delle forze di Difesa israeliane, Daniel Hagari, ha annunciato gli. Il portavoce in lingua araba dell'Idf ha dato due ore di tempo alla popolazioneper evacuare le case presso i possibili obiettivi e radunarsi nelle scuole.