Caos voli Capodichino sit-in sotto il Comune | Aprire Grazzanise Pontecagnano non decongestiona

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutibassi e rumori assordanti, ma anche “turni di lavoro massacranti”. Riecco la protesta per l’aeroporto di, infrastruttura in piena città. A soli 4 km dal centro di Napoli. “È ormai ‘saturo’ e –linea Salvatore Ronghi, presidente di Sud Protagonista -, non è nelle condizioni di diventare aeroporto intercontinentale“. Il sit-in va in scenail, in piazza associazioni e sindacati. E si rivolge proprio al sindaco Manfredi. “Indispensabile ed urgente – aggiunge Salvatore Ronghi – dare vita ad un vero sistema aeroportuale in Campania che punti sullo scalo di”. L’aeroporto casertano è più volte invocato, come soluzione perre il traffico aereo. Lo scalo militare è aperto aicivili già dal 2004.