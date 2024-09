Mozart è tornato | rinvenuto un inedito composto dall’artista austriaco

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 21 settembre 2024) I ricercatori non smettono mai di stupire: stavolta è stata scoperta un’opera giovanile del maestroWolfgang Amadeus. Un brano musicale finora sconosciutoda Wolfgang Amadeusdurante la sua adolescenza è stato recentemente scoperto in una biblioteca tedesca. Questa scoperta, annunciata dai ricercatori, aggiunge un nuovo pezzo al vasto repertorio del celebre compositore. Il brano, risalente alla metà o alla fine degli anni ’60 del Settecento, consiste in sette movimenti in miniatura per un trio d’archi e ha una durata complessiva di circa 12 minuti. Scoperto undipresso la biblioteca di Lipsia – notizie.com, nato nel 1756, si distinse come bambino prodigio grazie alle sue precoci abilità musicali. Iniziò a comporre sotto la guida attenta del padre già in tenera età.