Juventus-Napoli allerta massima a Torino | i tifosi azzurri ‘ignorano’ il divieto di trasferta

(Di sabato 21 settembre 2024) Nonostante le restrizioni, idelintendono radunarsi fuori all’Allianz Stadium per sostenere la squadra contro la. Nonostante ildiimposto dalle autorità, idelsembrano decisi a raggiungereper assistere (anche se da fuori) alla gara di campionato contro la, in programma alle 18.00. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il messaggio che circola tra i supporters partenopei è chiaro: “Partiremo lo stesso come fecero idell’Eintracht”. L’e le forze dell’ordine sono in piena mobilitazione. La polizia sta monitorando da vicino i gruppi organizzati, preoccupata per possibili tensioni. Un ampio prefiltraggio sarà attuato all’esterno dell’Allianz Stadium per garantire la sicurezza di tutti.