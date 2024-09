Traffico Roma del 20-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità in corso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico la situazione asono chiuse le metro a c e B1 la metro B e la ferrotramvia termine 100 che proseguono il servizio con possibili riduzioni di corse per i bus possibili riduzioni di servizio chiuso lo sportello permessi diservizi per la mobilità la protesta lo ricordiamo in ditta a livello nazionale da alcuni sindacati di base aè in programma fino alle ore 17 e dalle 20 in poi in Regione nelle stesse interessate le reti di Astral e Cotral questa notte regolare le linee di bus n aggiornamenti anche sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità