Gemelli | il primario Luca Richeldi chiede patteggiamento dopo le accuse di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) I difensori del professoredi pneumologia al Policlinicodi Roma accusato diai danni di una paziente, hanno presentato una nuova richiesta di. La proposta, che prevede una pena di undici mesi e dieci giorni con l’annesso beneficio della sospensione, è stata formalizzata dal professor Carlo Bonzano e dall’avvocato Ilaria Barsanti, legali del medico accusato di. Come riportato dal Corriere della Sera, la richiesta diavanzata dagli avvocati, ha ricevuto l’ok della Procura. Il gup di Roma, che a luglio aveva respinto una prima proposta dia 10 mesi riconvertita in pena pecuniaria di 49 mila euro, si è riservato di decidere nella prossima udienza, fissata per il 25 settembre.