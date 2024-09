Alberi a rischio per la nuova ciclabile | Diteci quanti ne saranno tagliati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)da abbattere per fare posto alla pista, le opposizioni chiedono chiarezza a 3 mesi dai tagli che hanno riguardato 19 pioppi cipressini nella frazione di Linate, avvenuti lo scorso giugno in pieno periodo di nidificazione, per realizzare il progetto di Città Metropolitana relativo alla linea 7 del Biciplan. Un primo abbattimento, a cui sono seguite numerose e prevedibili grida di protesta, che ha allertato cittadini e associazioni ambientaliste, dato che sarebbero ben 168 gliinterferenti con il progetto e quindi adi ruspe. A fine luglio l’Amministrazione aveva comunicato che, rispetto al progetto originario, i previsti abbattimenti sarebbero stati drasticamente ridotti di numero grazie alla interlocuzione con Città Metropolitana.