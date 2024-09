Un’estate con la puzza Proteste a San Carlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non è statapiacevole per la maggior parte degli abitanti di San, popoloso centro all’imbocco della Valle del Savio. Tanti hanno segnalato che in alcune ore del giorno, soprattutto verso il tramonto, si diffondevano cattivi odori provenienti dall’impianto di compostaggio di Hera che si trova in via Rio della Busca, dove ci sono i resti della discarica. L’odore è tipico, non si confonde con quello che arriva dagli allevamenti di pollame, e si percepiva soprattutto nel fine settimane a seconda della direzione del vento. Alcuni cittadini ci hanno segnalato che in un punto lo sgradevole odore si percepiva intensamente e a poche decine di metri di distanza, invece, non ce n’era traccia. Il cattivo odore è particolarmente fastidioso incaldissima poiché impone la chiusura delle finestre anche nelle ore serali, quando la temperatura inizia a calare.