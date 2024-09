Trump dopo l’attentato | | Dio mi vuole presidente E attacca ancora i Dem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Dio mi ha salvato così posso salvare il mondo". Donald(foto) torna nell’agone politicoessere scampato al secondo attentato in due mesi e, comeil primo, attribuisce la sua sopravvivenza all’intervento divino. "Dioche siadegli Stati Uniti", ha dichiarato il tycoon durante il lancio della sua piattaforma di criptovalutendoi suoi avversari democratici per la loro retorica violenta nonostante la telefonata "cordiale" con ilJoe Biden. In diretta su X l’exha raccontato i momenti concitati seguiti al rumore degli spari sul campo da golf in Florida. Gli agenti del Secret Service che gli si fiondano addosso per proteggerlo, la fuga nella macchinetta elettrica.