Riscoprire la scrittura su carta | al via il progetto del Rotary Club

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il valore imprescindibile die penna nei processi di apprendimento: è questo il titolo di unche coinvolgerà vari soggetti, fra cui la scuola per l’infanzia ‘San Giovanni Bosco’, gli istituti comprensivi numero 4 (Annalena Tonelli) e 7 (Carmen Silvestroni), e il Liceo classico Morgagni. L’intervento prevede la realizzazione di laboratori di lettura ecreativa su. Si tratta, quindi, di un percorso che tende a valorizzare la, la lettura, anche l’uso della propria calligrafia, in un tempo in cui le nuove tecnologie, compresi gli smartphone, hanno cambiato abitudini e approcci, pure di apprendimento e di conoscenza, compresi quelli di lettura e