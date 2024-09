WandaVision Recap | 10 cose da sapere prima di guardare Agatha All Along

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024): 10dadiAllDopo, il debutto diAllè dietro l’angolo magico del Marvel Cinematic Universe e la serie darà seguito alle trame create da film e show precedenti. Kathryn Hahn torna nell’MCU per il suo primo progetto da protagonista. L’attrice ha debuttato nel franchise in uno dei migliori programmi TV dell’MCU.Harkness di Hahn si è rivelata la cattiva didi Disney+. Lo spettacolo l’ha messa a confronto con Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. La serie del 2021 è stato un tale successo per la Marvel che la sua storia continuerà in più modi. Scarlet Witch è tornata in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la storia dicontinua inAlle White Vision di Paul Bettany tornerà nella serie TV Vision pianificata dalla Marvel.