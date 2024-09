Sophia Loren | A tutto penso tranne che alla morte! Voglio lavorare ci sarà un ruolo che non mi farà dormire la notte Paola Cortellesi? Una poetessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il 20 settembre il cinema italiano eil Paese festeggeranno i 90 anni di una delle attrici più amate nel mondo,. In una intervista a La Repubblica ha confessato: “Ma io ache!”. Lavuole tornare sul set e magari anchedi nuovo con il figlio Edoardo Ponti, dal quale si è fatta dirigere in “La vita davanti a sé” nel 2020. “Abbiamo voglia diancora insieme, – ha detto- ricordandomi certo che l’eta? della bellezza e dei trent’anni se n’e? andata. Ma io credo che qualcosa del tempo passato ci resta sempre. Insieme ci stiamo lavorando “Si vedra?, ma io resto decisamente napoletana, sono superstiziosa: e cosi? preferisco non parlarne.