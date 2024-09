Caso Simba tentato omicidio | Quel coltello poteva uccidere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) La faida fra trapper sfociata nel sangue è giunta alla parola fine in tribunale. La vittima di questa vicenda èLa Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida (nella foto), capace di collezionare milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel brano Tunnel racconta le difficoltà del suo vissuto, le esperienze personali in un contesto dove trovano spazio anche episodi di criminalità. Comelo accaduto la notte del 16 giugno 2022 a Treviolo, ultimo capitolo di una rivalità a colpi di botte e provocazioni. Lì è spuntato uncon una lama fra i 3 e i 4 centimetri idonea a intaccare organi vitali e provocare la morte. La Rue venne ferito in diverse parti del corpo, fu operato per la lesione alla gamba destra.