La Curva Sud sbotta | Meritiamo rispetto fuori certi personaggi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl comunicato dellaSud Avellino: “Questa piazza merita! E’ il momento di dire basta! Ci sentiamo presi in giro da una proprietà che è allo sbaraglio più totale, che viene soggiogata e tenuta in scacco da quattro incapaci e permette loro di mancare diall’intera tifoseria. Il pressappochismo e la confusione che riscontriamo si palesano in maniera ancor più netta con gli organi di stampa e le tv, visto che le informazioni passano dalle tv del presidente e quindi sono manipolate a piacere della società. Gli investimenti fatti a oggi non esonerano da colpe e responsabilità la famiglia D’Agostino. Senza voler entrare nel merito delle scelte tecniche, ci sembra evidente che continuare ad affidarsi a questisi stia traducendo in risultati anni luce distanti dagli obiettivi prefissati.