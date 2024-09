Furto in appartamento a San Valentino Torio | rubati oggetti di valore e fedi nuziali

Leggi tutta la notizia su zon

A San, in via Falcone, unè stato preso di mira da una banda di ladri qualche sera fa, intorno alle 20. I malviventi sono riusciti a sottrarre monili e diversidi, tra cui ledei proprietari. L'accaduto I proprietari dell'abitazione non erano presenti al momento del. Al loro rientro hanno scoperto di essere stati dee hanno immediatamente sporto denuncia presso i carabinieri. Nonostante l'intervento di un vicino, che ha tentato di bloccare i ladri, la banda è riuscita a dileguarsi. Ora i carabinieri della stazione locale stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Fonte: SalernoToday