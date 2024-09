L’Inter guida la classifica abbonamenti ’24 ’25! Le altre dietro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) La nuova stagione di Serie A sta per entrare nel vivo. Dopo la sosta per le nazionali il campionato torna a partire da sabato, da Calcio e Finanza arriva laspeciale deglidel 2024/2025.è prima. AMORE – La passione per i colori nerazzurri è qualcosa che va oltre il semplice rapporto tra un tifoso e la sua fede.ha conquistato il cuore dei suoi seguaci e i segnali sono sempre più importanti. Stavolta è l’occasione di analizzare il numero deglichiusi dai club di Serie A. Il campionato italiano ricomincerà questo sabato dopo la sosta per le nazionali ed è tempo di entrare nel vivo del torneo.ha bruciato tutte le tappe possibili in estate: a fine giugno glierano già finiti. 40.000 nel giro di pochissimi giorni senza nemmeno passare dalla vendita libera.