Al via Hydrogen Expo 2024 la terza edizione a Piacenza dall' 11 al 13 settembre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Apre i battenti domani, mercoledì 11, la 3ªdi, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, in programma nei padiglioni di'11 al 13. Quella organizzata da Mediapoint & Exhibitions si presenta già come l'destinata a infrangere ogni record, sia per numero di espositori – 200 quelli confermati – sia di visitatori. Numeri che fanno della tre giorni piacentina il principale evento italiano dedicato alle filiere dell'idrogeno, nonché uno dei principali appuntamenti a livello europeo. A inaugurare la kermesse il convegno “Una filiera nazionale idrogeno competitiva: opportunità e sfide del settore”, organizzato dain collaborazione con H2IT, l'Associazione Italiana Idrogeno.