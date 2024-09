Tanti punti interrogativi Giubilei | ecco cosa non torna di Boccia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) Luca Telese e Marianna Aprile hanno lanciato sul tavolo del dibattito di In onda il tema che sta tenendo banco nel mondo della politica. Il caso Maria Rosaria, l'influencer che ha portato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a dimettersi, è stato l'oggetto dell'analisi di Francescoche, in collegamento con lo studio, ha esternato il suo punto di vista sulla vicenda. "Mi pare che l'influencer di Pompei, negli ultimi giorni, abbia anche una grande visibilità di carattere mediatico e che stia avendo un grande spazio", ha premesso il presidente della Fondazione Tatarella e del movimento di idee “Nazione Futura”.   Poi l'ospite del talk-show di La7 è passato a commentare le dichiarazioni di Giorgia Meloni. "Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me.