Martin perfetto a Misano! Vittoria nella Sprint da fuoriclasse | la classifica piloti

(Di sabato 7 settembre 2024) Una partenza perfetta è ciò che ha reso possibile questo successo perper il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP, seguita da un passo gara strepitoso, incontenibile anche per Bagnaia, che si deve accontentare del 2º posto e perde altri punti in. Primo podio stagionale, anche se in unaRace, per Franco Morbidelli, seguito da Enea Bastianini. Solo 5º Marquez, davanti ad Acosta.