Stagione estiva agli sgoccioli | Bene i campeggi in calo gli hotel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bicchiere mezzo pieno per laturistica anche a Cupra Marittima dove hanno lavorato forte i, menoalberghi e residence e ancora menoper l’affitto di appartamenti: a Ferragosto ve ne erano diversi liberi. Anche a Cupra, secondo gli operatori della balneazione, molti danni sono stati prodotti dall’informazione nazionale quando ha iniziato a parlare di mucillagini in Adriatico senza fare distingui per le zone balneari, facendo di tutt’erba un fascio e, soprattutto, senza dare seguito alla notizia quando il fenomeno è terminato. Cupra non è stata interessata, poi, dal divieto di balneazione, fatta eccezione per una breve zona di spiaggia libera alla foce del torrente Sant’Egidio. Emerge la necessità di migliorare la qualità degli appartamenti, molti dei quali non sono adeguati ai tempi e alla località balneare che punta ad una qualità sempre maggiore.