Cos’è la medicina olistica a cui si è rivolta l’ex top model Elle Macpherson per curare il tumore

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 4 settembre 2024), tope attrice attiva negli anni ’90, ha rivelato di aver avuto sette anni fa unal seno – carcinoma intraduttale estrogeno-recettivo HER2-positivo – e di averlo curato rifiutando le terapie tradizionali consigliate, ovvero mastectomia, chemio e radio terapia., invece, ha fatto ricorso a terapie olistiche, ottenendo una remissione del cancro. Una scelta che in queste ore è molto discussa. Mala? Si tratta di un approccio che pensa all’individuo come un insieme di corpo, mente e spirito. Nella, la persona viene curata nella sua totalità e non concentrandosi solo sul singolo sintomo. Tenendo conto anche dell’ambiente e della società in cui fattori biologici, psicologici e sociali sono interconnessi.