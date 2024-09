Anticipazioni Endless Love la puntata di oggi 4 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiKemal rifiuta il colloquio con Nihan, che era andata da lui per dirgli che aspettava un figlio suo. All’uscita del carcere Nihan rilascia un’intervista dove dichiara di aspettare un figlio da Emir. Quando Kemal sente l’intervista si fa prendere da una crisi di furia e viene messo in isolamento. Tarik affronta Emir, dicendogli che dopo il suo scontro con Kemal non può più lavorare per lui. Emir resta apparentemente tranquillo, pur lasciando trapelare velate minacce.