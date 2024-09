Ai nastri di partenza La Marzocchina 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 3 settembre– Dodicesima edizione per “La”, la ciclostorica del Valdarno superiore in programma sabato 7 e domenica 8 settembre cone arrivo in piazza Cavour, ai piedi del maestoso loggiato di palazzo d'Arnolfo. Una scampagnata tra amici, con vecchie bici d’epoca, attraverso i centri storici e le splendide campagne del Valdarno. Una sana giornata a base di due ruote, polvere, tante risate e buon cibo. La Marocchina è organizzata dal Valdarno bike road Ets, dalla Pro loco di San Giovanni Valdarno e dalla Confcommercio ed è patrocinata dai comuni di San Giovanni Valdarno, di Cavriglia, Figline Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Braccialini, Loro Ciuffenna e dalla Regione Toscana che sostiene la manifestazione anche con un contributo.