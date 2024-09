Arriva la finalissima di Pizza Bit Competition | il 7 settembre la gara con i pizzaioli professionisti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 2 settembre 2024) In collaborazione con Molino Dallagiovanna Si terrà il 7a Gragnano Trebbiense, presso la sede di Molino Dallagiovanna la 2a edizione de “La Festa dei Granai”, l’evento con cui l’azienda piacentina intende celebrare il forte legame con il territorio, la Wheat Valley, cuore pulsante della produzione di grano tenero in Italia. Il grano e i granai, infatti, segnano da sempre la storia di Gragnano Trebbiense come si evince sia dalla presenza di una spiga all’interno dello stemma comunale sia da una delle possibili origini del toponimo. Non casuale la scelta di, mese nodale nel settore molitorio in quanto il grano raccolto nel periodo estivo è pronto per essere macinato dopo il tradizionale riposo di 40 giorni.