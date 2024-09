Sitting volley Cina troppo forte | Italia sconfitta 3-0 Francesca Bosio in doppia cifra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) L’è statadallacon un secco 3-0 (25-15; 25-16; 25-12) nel torneo difemminile alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale, che all’esordio aveva battuto la Francia con il massimo scarto, non è mai riuscita a tenere testa alla quotata compagine asiatica, capace di imporsi in maniera netta in appena 55 minuti di gioco. Le azzurre dovranno contendere agli USA la qualificazione alle semifinali: sarà decisivo lo scontro diretto in programma martedì 3 settembre alle ore 14.00. La capitanaha messo a segno 11 punti, Roberta Pedrelli è andata a referto con quattro punti, tre per Sara Cirelli.