Anzio gli staccano un orecchio con un morso | era intervenuto per sedare una rissa

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Volevauna lite, ma è stato aggredito violentemente: naso rotto estaccato questo il risultato delle violenze inferte alla vittima. E’ accaduto ad, dove gli agenti della Polizia di Stato di stanza presso il commissariato-Nettuno hanno dato esecuzione ad una misura cautelare – emessa dalla magistratura veliterna a seguito di un’aggressione avvenuta la notte del 18 agosto scorso. Nei giorni scorsi, in 3 diversi episodi, ed arrestato 2 uomini, entrambi, seppur in contesti diversi, gravemente indiziati di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni. L’aggressione I fatti che hanno portato alla misura cautelare sono avvenuti in un pub vicino al porto di: un ragazzo che voleva far smettere di litigare 2 giovani seduti al tavolo di fianco al suo è stato violentemente aggredito e malmenato da entrambi i litiganti.