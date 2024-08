Aloe e l’icona di Ugo | tra desiderio e realtà

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 30 agosto 2024)di Ugo L’anneritasi era integrata benissimo nella casa Marsiti e aveva notato che, dopo il primo mese, Ugo aveva rallentato il suodi unirsi a lei. Così aveva interrogato il suo uomo sul perché di questo affievolimento. Erano nel letto della loro camera quando, con la sua destra duttile a mo’ di sospensorio,prese gli attributi di Ugo soppesandoli in maniera dolce, ma allo stesso tempo minacciosa.disse: “Caro, mica avrai qualche problema finanziario? Ti vedo così assente e poco desideroso. In caso dovremmo affrontarlo insieme come una famiglia unita. O se hai problemi di salute, conosco persone con poteri che potrebbero salvarti da qualsiasi male tu possa avere.