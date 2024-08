Invito Special a Venditti | Vieni a cantare da noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Spezia, 29 agosto 2024 – Antonelloallo ‘Festival’? Chissà. “Tutti sanno quanto voglia bene ai ragazzii, lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti”, ha dettodopo lo scivolone che tutti ormai conoscono: nei giorni scorsi una ragazza con disabilità ha ‘disturbato’ il suo concerto e l’artista l’ha prima insultata, per poi scusarsi e dando le sue motivazioni. «Se ho sbagliato scusatemi – ha aggiungo poi – è stato frutto del buio perché non vedevo nulla tra il pubblico, dello stress che uno vive facendo un concerto molto molto complicato come il mio, raccontando cose non da tutti”. Ma dalla Spezia, oltre che le scuse, chiedono un gesto concreto.