È iniziata la rivoluzione inclusiva dei Giochi paralimpici di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Eccoci. Nel regno del paradosso. Ci siamo entrati con una cerimonia d'apertura che rimarrà storica. “Vogliamo uno spettacolo rivoluzionario, che lasci il segno”, così aveva commentato il direttore artistico delle cerimonie Thomas Jolly. Gli atleti e le atlete delle 184 delegazioni partecipanti hanno sfilato dagli Champs-Elysées fino a Place de la Concorde dove si è svolto lo spettacolo finale. È stata una cerimonia molto attesa. Così come lo sono questiche si ripromettono di essere rivoluzionari e unici allo stesso tempo. È unache le aspettava queste Paralimpiadi. Finalmente il vento della“silenziosa”, come l’ha definito il presidente del Comitato paralimpico internazionale Andrew Parsons, è arrivato anche qui. Sono già più di 2 milioni i biglietti venduti per gli eventi.