Paralimpiadi Parigi 2024 | un’edizione da record per l’Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ledisi preannunciano come un evento storico per lo sport e l’inclusione sociale. Dal 28 agosto al 9 settembre, la capitale francese ospiterà oltre 4.400 atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a competere in 22 discipline sportive. Per, questa edizione delledirappresenta un traguardo importante con una delegazione composta da 141 atleti, il numero più alto mai registrato nella storia delle partecipazioni italiane ai Giochi Paralimpici., foto Ansa – VelvetMagUna squadra italiana daLa squadra azzurra parteciperà a 17 discipline, con rappresentanti di grande talento come Bebe Vio, campionessa di scherma, e Luca Mazzone, uno dei portabandiera italiani.