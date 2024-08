Mio padre diceva ‘non ce l’ha fatta Gesù a piacere a tutti ci vuoi riuscire tu?’ Gli amici avvocati mi dicono di fare causa ma… | parla Povia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continua a farre di sédopo il caso che si è scatenato sulla sua presenza in un talent show di Nichelino, in provincia di Torino. Uno show da cui, però, è stato successivamente escluso per decisione del primo cittadino del comune nel torinese, Giampiero Belardo, dopo aver scoperto che il cantante avrebbe portato sul palco il brano ‘Luca era gay’. Una canzone che aveva già sollevato delle polemiche quandola prensentò a Sanremo, classificandosi secondo, e che, a quanto pare, sarebbe costata al cantante la sua presenza in giuria. “doveva essere parte della giuria e suonare tre canzoni. Non è un problema di appartenenza politica ma di posizioni che ha rispetto ai diritti civili.più volte ha manifestato posizioni no vax, omofobe e contro l’aborto: quanto di più lontano dai valori della democrazia che la nostra comunità incarna.