Calcio sotto choc il famoso giocatore collassa in campo e muore in ospedale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lutto nel mondo del, il calciatore è morto alle 21.38 ora locale in seguito ad “arresto cardiorespiratorio associato ad aritmia cardiaca”, Aveva 27 anni. Ilerato inlo scorso giovedì poco prima della fine della partita di Copa Libertadores fra il San Paolo e il club uruguaiano del Nacional, dove militava, allo stadio Morumbi. Da qui la decisione della Federazione uruguayana di sospendere le partite per l’intero weekend. “Data la delicata situazione di salute del calciatore, comunichiamo la nostra decisione di sospendere l’attività calcistica professionistica prevista per questo fine settimana“, aveva affermato l’Associazione dei calciatori professionisti in Uruguay (Mufp). Anche la moglie del 27enne calciatore aveva voluto lanciare un appello, quello di pregare per le sorti del marito. “Addio mito”.