Guardate cosa succede Terrore al parco giochi l’inferno a oltre 70 metri di altezza

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Il giro sarebbe dovuto essere velocissimo e di breve durata, ma un gruppo di persone è rimasto bloccato per circa dieci minuti su un’attrazione a70di, durante un temporale.in undivertimenti, dove alcune persone sono rimaste bloccate su una giostra asettantadimentre un temporale si abbatteva sulla zona. Nel video diffuso in rete si intuisce la potenza della tempesta. Dopo una decina di minuti i passeggeri sono stati fatti scendere. Il maltempo che si è abbattuto suldivertimenti ha spinto i responsabili a chiudere d’urgenza le giostre, lasciando decine di persone urlanti sospese in aria mentre il vento ululava intorno a loro. I passeggeri del Supergirl Sky Flight sono rimasti terrorizzati quando la giostra, che gira a 40 miglia orarie si è fermata. “Devo dire la verità”.