Vuelle i consorziati ci mettono la faccia

(Di domenica 25 agosto 2024) Non è mai sola laA Carpegna. Ogni giorno salgono tifosi a seguire la squadra e l’altro ieri è stato il turno dei, che hanno assistito all’allenamento e poi sono rimasti a cena insieme per compattare la ’loro’ squadra. Non poteva mancare Franco Arceci, al terzo anno da presidente del Consorzio: "Innanzitutto un grande in bocca al lupo alla squadra, allo staff e a tutti noi. Qui si respira un clima molto positivo e siamo pronti a ripartire - dice -: l’augurio è quello di divertirci e toglierci delle belle soddisfazioni. Vogliamo fare un campionato di vertice, ci sono tutti i presupposti anche se il vero giudice sarà il campo. Vorrei fare i complimenti al Comune di Carpegna perché questa è una destinazione ideale per i ritiri sportivi, sia per la qualità dell’ambiente sia per i servizi e le attrezzature che offre".