Tamberi in Polonia la prima dopo i Giochi | E’ dura ma non voglio essere triste

(Di sabato 24 agosto 2024) Sarà lavolta per i due grandi delusi azzurri di Parigi, anche se Gianmarcoe Marcell Jacobs sono usciti dalle Olimpiadi con stati d’animo sicuramente diversi (e anche condizioni di salute). Domenica a Chorzow insia Gimbo che Marcell ritroveranno la confidenza con le gare in vista del Golden Gala di venerdì 30 agosto a Roma. Undicesimo a Parigiuna giornata passata tra ospedali e flebo per i calcoli renali,sarà in pedana a partire dalle 14.33 e alla vigilia del Memorial Skolimowska ha raccontato: “Come sto? Come puoi sentirtitre anni in cui ti alleni ma non puoi esprimerti come vorresti nel momento più importante. Ho fatto di tutto per farmi trovare al meglio a Parigi ed è accaduto tutto quello che non doveva succedere. Non, ma è veramentedal punto di vista mentale.